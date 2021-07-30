Азербайджан окажет Турции помощь в борьбе с пожарами

В Турцию из Азербайджана для борьбы с лесными пожарами будут направлены группы помощи, говорится в соответствующем поручении президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Ранее азербайджанский лидер выразил президенту страны Реджепу Тайипу Эрдогану и турецкому народу соболезнования в связи с сильными пожарами и их трагическими последствиями.

"В связи с этим глава государства дал премьер-министру и Министерству по чрезвычайным ситуациям необходимые поручения и указания. Соответствующие государственные структуры связались с турецкой стороной, и в кратчайшие сроки группы помощи отправятся в братскую страну", - сообщил в пятницу помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации главы государства Хикмет Гаджиев.