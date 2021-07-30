Выжженные огнем леса в Турции заново посадят осенью

В Турции планируют уже осенью заняться восстановлением сгоревших в результате сильных пожаров лесов на юге страны.

Напомним, пожары начались почти две суток назад, возгорания зафиксированы в 21 провинции Турции, включая Адану, Анталью, Мерсин и Муглу.

Высадка саженцев запланирована на конец октября - начало ноября, в этот период на юге Турции традиционно идут обильные дожди.

Крупные природные пожары, борьба с которыми активно ведется в настоящее время, признаны в Турции национальным бедствием.

Ущерб от них еще предстоит подсчитать. Сгорели не только огромные площади леса, но и оливковые сады.

Известно, что погибли четыре человека, более 180 пострадали.