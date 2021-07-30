В Турции погиб доброволец, тушивший лес

В районах Бодрум, Мармарис, Кейджегиз на юге Турции продолжается ликвидация лесных пожаров.

Отмечается, что спасатели работают над тушением возгорания в разных точках, однако не все удается завершить полностью.

Сообщается, что в ходе тушения лесных пожаров погиб 25-летний доброволец Шахин Акдемир, который на своем мотоцикле возил воду для ликвидации чрезвычайного происшествия.

Уточняется, что тысячи граждан присоединились к тушению лесных пожаров.

Подчеркивается, что в Мармарисе 57 очагов находятся под контролем. Опасность для местных жителей они не представляют.

Стоит добавить, что, помимо лесов, сгорели и оливковые сады.