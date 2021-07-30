В Москве зафиксировано снижение случаев заражения СOVID-19

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о снижении случаев заболеваемости коронавирусом в столице.

Так, по его словам, "благодаря вакцинации и другим противоэпидимиологическим мерам количество вновь выявляемых случаев коронавируса снизилось в Москве в 2,2 раза, а число госпитализаций - в 1,6 раза по сравнению с пиковыми значениями второй половины июня".

Ранее сообщалось, что в Москве отменен обязательный перчаточный режим при сохранении масочного.