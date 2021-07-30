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Самеба снова потрясло землетрясение

Самеба снова потрясло землетрясение

Национальный центр сейсмического мониторинга  Грузии проинформировал о том, что в районе села Самеба (регион Квемо Картли) были зафиксированы подземные толчки. Уточняется, что эпицентр располагался в 13 км от города Цалка (54 км от Тбилиси) и в девяти километрах от села Самеба. Глубина залегания – девять километров.

В последние месяцы Самеба стала наиболее активной сейсмической зоной: здесь почти еженедельно фиксируются небольшие землетрясения, отмечает Sputnik Грузия.  

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Вестник Кавказа

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