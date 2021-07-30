Медуза перевернула судно в Крыму

Прогулочное маломерное судно с десятью туристами перевернулось у берегов Крыма из-за медузы, проинформировали в пресс-службе Крымского ГУМВД России на транспорте, отметив, что все отдыхающие спасены, никто не пострадал.

Уточняется, что судно перевернулось на расстоянии около 10 км от берега в районе мыса Фиолент на юго-западе Крыма.

"Установлено, что во время морской прогулки люди, находящиеся на судне, увидели в морской воде медузу. Все, кто находился на плавсредстве, кроме капитана, вскочили на ноги и бросились ее рассматривать", - сообщается ведомство, поясняя, что от резкого изменения центра тяжести и слишком большого крена на борт, судно перевернулось.

Помощь туристам оказали два проходящих рядом экскурсионных судна. В отношении капитана ведется проверка.