Ильхам Алиев соболезнует Эрдогану в связи с пожарами в Турции

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнования президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с лесными пожарами в Турции, сообщает АзерТАдж.

"Глубоко опечалены известием о сильных лесных пожарах и их последствиях, произошедших в различных регионах братской Турции. Уверен, что благодаря решительным шагам, предпринятым правительством под вашим руководством, турецкий народ вскоре справится с этой бедой", - говорится в соболезновании главы государства.

Ильхам Алиев подчеркнул, что Азербайджан солидарен с турецким народом и находится рядом с ним.

"От своего имени и от имени народа Азербайджана выражаю глубокие соболезнования Вам, родным и близким погибших в результате разрушительных пожаров, желаю исцеления пострадавшим", - сказано в письме.