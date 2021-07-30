Россия пришла на помощь Турции в борьбе с лесными пожарами

Российские самолеты-амфибии вторые сутки участвуют в тушении природных пожаров, возникших, по предварительным данным, на фоне жаркой и сухой погоды, на юге Турции.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган накануне заявил, что страна мобилизовало все возможные силы для борьбы с лесными пожарами.

Тушением занимается более 1,1 тыс единиц техники. Сообщения о готовности помочь с ликвидацией пожаров поступают из Греции и Украины. В настоящее время помощь в борьбе с бедствием оказывает Россия.

"Три российских противопожарных самолета Бе-200 оказывают помощь турецкой стороне в регионах, где на земле и с воздуха ведут борьбу с пожаром", - информирует посольство России в Анкаре.

В ведомстве пожелали, чтобы "лесной пожар на юге Турции был потушен в самом скором времени и нанес наименьший ущерб".

"Всего пожары зафиксированы в 21 провинции Турции, включая Адану, Анталью, Мерсин и Муглу. Удалось локализовать 42 очага возгорания, в 21 районе продолжается борьба с огнем", - сообщает в пятницу министерство сельского и лесного хозяйства страны.

Есть информация о четырех погибших, число пострадавших в результате пожаров составляет 183.

Пострадавших среди российских туристов нет, накануне сотню россиян эвакуировали из отеля в Бодруме, но уже к ночи отдыхающие смогли вернуться в отель. Курортный Сиде укрыл дым. При этом от отдыха россияне не отказываются, нет заявок на досрочное возвращение домой, нет отказов от забронированных путевок.

Как отметил в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" профессор университета Кахраманмараш Сютчу Имам Тогрул Исмаил, в Турции высоко оценивают российскую помощь в тушении пожаров и опыт МЧС РФ в борьбе с этим природным катаклизмом. "Это не первый случай, когда Турция получает помощь от России в тушении пожаров, российские самолеты МЧС и прежде участвовали в борьбе с горящими лесами. У России есть соответствующий опыт, и мы с благодарностью относимся к ее готовности прийти на помощь в тяжелой ситуации. Россия помогает Турции как партнер", - подчеркнул он.

Эксперт обратил внимание, что на данный момент нет угрозы срыва туристического сезона в Турции из-за горящих лесов. "В текущей ситуации серьезных угроз для туристов нет, гостиничные комплексы международного уровня находятся далеко от мест пожаров в тех районах, где горят леса. Пожары происходят сейчас больше в горах, а крупные отели расположены ближе к морю", - сообщил Тогрул Исмаил.

Научный сотрудник Центра изучения стран Ближнего и Среднего Востока Института востоковедения РАН, директор Центра изучения современной Турции Амур Гаджиев указал, что Турция – дружественная России страна. "Помочь ей правильно, исходя из наших дружеских отношений. Также надо сказать, что на всей территории, где бушует пожар, проживает большое количество российских граждан, их защита в приоритете у Москвы. Наконец, Россия обладает высокотехнологичной спасательной техникой, необходимой для борьбы с ЧС, в частности, пожарные самолеты Бе-200. Кстати, эти самолеты Турция уже покупает и теперь планирует купить еще", - поведал он.

"В Турции нынешние лесные пожары объявлены национальной катастрофой. По всей совокупности причин Россия является в настоящее время самым активным помощником Турции в борьбе с этими пожарами. Помощь со стороны РФ оценивается в Турции очень положительно, турецкое государство и общество понимают, что Россия – это надежный и бескорыстный партнер, который стремится на деле помочь стране справится с этим бедствием. Желание России и Турции совпадают", - заключил Амур Гаджиев.