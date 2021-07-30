В Турции накажут виновных в возникновении лесных пожаров

Руководство Турции проводит расследование причин возникновения лесных пожаров, виновные будут наказаны, заявил начальник департамента коммуникаций администрации президента страны Фахреттин Алтун в Twitter.

"Начато всестороннее расследование причин возгорания. Ответственные за попытки причинить вред нашей природе и лесам в ближайшее время ответят за это. Мы молимся за героев, сражающихся с пожарами. Все возможности нашей страны мобилизованы для борьбы с бедствием", - написал он.

Напомним, что лесные пожары в Турции начались в среду в провинции Анталья, в четверг возгорания вспыхнули и в ряде других провинций, включая курортные Айдын и Муглу. По данным Управления по чрезвычайным ситуациям республики, число погибших достигло четырех.