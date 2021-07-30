Санкт-Петербург обязали привиться на 80%

В Санкт-Петербурге пройти процедуру вакцинации от коронавируса должны не менее 80% сотрудников, сообщили в администрации города. С 1 октября это станет обязательным условием работы для организаций ряда сфер, в том числе общепита.

Уточнятся, что работники также могут предоставить QR-код о вакцинации или о перенесенном заболевании.

В списке – сотрудники плавательных бассейнов и фитнес-центров, парикмахерских и салонов красоты, организации по оказанию банных услуг и т. д.

Затем, начиная с 15 октября, такое же условие распространяется на розничную торговлю, сферы оказания туристских, экскурсионных, гостиничных и бытовых услуг, перевозки пассажиров, сотрудников сферы образования, здравоохранения, социальной защиты и социального обслуживания.