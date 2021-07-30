В Турции в результате пожаров погибли четыре человека

Число жертв лесных пожаров в Турции достигло четырех, сообщил министр сельского и лесного хозяйства страны Бекир Пакдемирли.

Ранее сообщалось о трех погибших, в районе Мармариса скончался еще один человек, пояснил министр, передает телеканал TRT.

Число пострадавших в результате пожаров в стране составляет 183.

Лесные пожары бушуют на юге Турции вторые сутки, накануне часть туристов эвакуировали из отелей. Огонь быстро распространяется из-за 40-градусной жары и ветра.