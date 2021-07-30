Израиль предупредили о подорожании бензина

В Израиле в ночь на 1 августа стоимость литра бензина с октановым числом 95 вырастет на 5 агорот до 6,36 шекеля при самообслуживании, в то же время цена за обслуживание останется неизменной – 21 агора за литр.

Отметим, что это уже девятое подряд подорожание бензина, происходящее на фоне роста цен на нефть на мировых рынках.

"В общей сложности за девять месяцев литр бензина подорожал на 1,03 шекеля, а с мая 2020 года, на который пришелся пик кризиса на нефтяном рынке, подорожание составило 1,57 шекеля", - пишет newsru.co.il.