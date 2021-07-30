Десятое золото России на ОИ: Бацарашкина выиграла второе золото в стрельбе из пистолета

Виталина Бацарашкина принесла сборной России десятую золотую медаль Олимпийских игр в Токио, победив в стрельбе из пистолета с 25 м, это ее второе золото на ОИ. Ранее она победила на соревнованиях в стрельбе из пневматического пистолета на дистанции 10 м, а также завоевала серебро в миксте.

На втором месте представительница Кореи Ким Минджун, бронза у китаянки Сяо Цзяжуйсюань.

В настоящее время в копилке российской сборной десять золотых, двенадцать серебряных и девять бронзовых медалей – это четвертое место в общем зачете.