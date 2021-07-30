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"Запад должен иметь возможность перекрыть "Северный поток-2"

&quot;Запад должен иметь возможность перекрыть &quot;Северный поток-2&quot;

Бывший глава МИД Дании Уффе Эллеманн-Йенсен заявил, что Запад должен сделать все для того, чтобы найти способ превратить газопровод "Северный поток-2" в пиррову победу России.

Так, по его словам, для того, чтобы минимизировать угрозу зависимости от российского газа, нужно как можно скорее достроить газопровод из Норвегии в Польшу.

"У Европы должна быть возможность перекрыть кран, когда понадобится надавить на Россию", - приводит слова экс-министра издание Berlingske.

В качестве альтернативы он предложил закупать американский сжиженный газ.

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