В отелях Сочи проходят рейды по проверке ПЦР-тестов у отдыхающих

Директор департамента курортов и туризма мэрии Сочи Светлана Батяйкина сообщила о том, что за июль в отелях и гостиницах Сочи было проведено более 270 рейдов по проверке соблюдения требований, согласно которым у всех туристов, отдыхающих в Краснодарском крае, должны быть отрицательные ПЦР-тесты. Серьезных нарушений выявлено не было.

Кроме того, городская администрация продолжает наблюдать за работой сотрудников отелей.

"Усилены требования к работе обслуживающего персонала в условиях ограничений. Им рекомендовано усилить санобработку помещений и контактных поверхностей в номерах и в общественных зонах", - сказала она, отметив, что также проверяется соблюдение сотрудниками масочного режима и создание условия для обеспечения социальной дистанции для отдыхающих.

Напомним, что при выявлении нарушений руководители учреждений могут быть оштрафованы, также на срок до трех месяцев может быть приостановлена деятельность учреждений.