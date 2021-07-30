В отелях Сочи проходят рейды по проверке ПЦР-тестов у отдыхающих
Директор департамента курортов и туризма мэрии Сочи Светлана Батяйкина сообщила о том, что за июль в отелях и гостиницах Сочи было проведено более 270 рейдов по проверке соблюдения требований, согласно которым у всех туристов, отдыхающих в Краснодарском крае, должны быть отрицательные ПЦР-тесты. Серьезных нарушений выявлено не было.
Кроме того, городская администрация продолжает наблюдать за работой сотрудников отелей.
"Усилены требования к работе обслуживающего персонала в условиях ограничений. Им рекомендовано усилить санобработку помещений и контактных поверхностей в номерах и в общественных зонах", - сказала она, отметив, что также проверяется соблюдение сотрудниками масочного режима и создание условия для обеспечения социальной дистанции для отдыхающих.
Напомним, что при выявлении нарушений руководители учреждений могут быть оштрафованы, также на срок до трех месяцев может быть приостановлена деятельность учреждений.
Вестник Кавказа
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