Минобороны Азербайджана опровергло заявление ВС Армении о сбитых БПЛА

Минобороны Азербайджана опровергло заявление ВС Армении о сбитых азербайджанских беспилотниках, говорится в сообщении пресс-службы азербайджанского оборонного ведомства.

В сообщении подчеркнуто, что это – дезинформация. "Распространенная армянской стороной информация о якобы сбитых над Басаркечаром двух беспилотных летательных аппаратах азербайджанской армии не соответствует действительности. Заявляем, что это очередная дезинформация противника", - говорится в сообщении, которое опубликовано в Telegram-канале ведомства.