Житель Краснодара завершил конфликт ножевыми ударами

Житель Краснодара приехал в гости к знакомому в садовое товарищество "Прикубанье" в станице Елизаветинской.

А ходе застолья, в котором участвовал 74-летний хозяин дачи, начался конфликт, в результате которого гость нанес пожилому человеку более 25 ножевых ранений, а затем ушел.

Несмотря на усилия врачей, потерпевшего спасти его не удалось. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Краснодарскому краю.

Сейчас подозреваемый задержан, по факту возбуждено уголовное дело.