В Симферополе снесут аварийный детсад

Министр строительства и архитектуры Крыма Михаил Храмов сообщил о том, что в ближайшее время будет снесено здание расположенного в Симферополе детского сада "Искорка".

Он уточнил, что это решение было принято после того, как обследование здания провела специализированная организация. "Необходимо осуществить снос данного строения. Оно признано аварийным", - сказал он.

Далее Храмов отметил, что была составлена дорожная карта детсада с учетом необходимости капитального ремонта основного здания, но теперь дорожная карта должна полностью поменяться.

"Городским властям необходимо выделять финансирование на разработку проектно-сметной документации, в которой будет подразумеваться и снос старого здания, и строительство нового", - обратил внимание он, передает "КП Крым".