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Второе золото и рекорд ОИ: Рылов выиграл 200-метровку на спине

Второе золото и рекорд ОИ: Рылов выиграл 200-метровку на спине

Российский пловец Евгений Рылов завоевал золото Олимпийских игр в Токио на дистанции двести метров на спине с результатом 1 минута 53,27 секунды и обновил олимпийский рекорд, который ранее был установлен американским пловцом Тайлером Клэри (1.53,41).

 Серебро у представителя США Райана Мерфи (отставание - 0,88 секунды), бронзу завоевал британец Люка Гринбэнк (+1,45).

Ранее  Рылов победил в Токио на стометровке на спине, а также помог сборной в завоевании второго места в эстафете 4х200 м вольным стилем.

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Вестник Кавказа

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