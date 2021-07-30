Невинномысск объединит 100 км велодорожек

Сеть специализированных дорожек для велосипедистов будет создана в Невинномысске, сообщил глава муниципалитета Михаил Миненков, отметив, что их протяженность превысит 100 километров.

"Приоритетным для Невинномысска остается развитие транспортной системы – это строительство скоростной железной дороги "Ставрополь – Невинномысск", реконструкция железной дороги и ФАД "Кавказ", - также сообщил он в Instagram.

Уточнятся, то измененная стратегия градостроительного развития города уже утверждена парламентом города.