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Невинномысск объединит 100 км велодорожек

Невинномысск объединит 100 км велодорожек

Сеть специализированных дорожек для велосипедистов будет создана в Невинномысске, сообщил глава муниципалитета Михаил Миненков, отметив, что их протяженность превысит 100 километров.

"Приоритетным для Невинномысска остается развитие транспортной системы – это строительство скоростной железной дороги "Ставрополь – Невинномысск", реконструкция железной дороги и ФАД "Кавказ", - также сообщил он в Instagram.

Уточнятся, то измененная стратегия градостроительного развития города уже утверждена парламентом города.

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Вестник Кавказа

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