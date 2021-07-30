Лукашенко пригрозил белорусским олимпийцам

Президент Беларуси Александр Лукашенко, обращаясь к сборной своей страны, которая выступает на Олимпиаде в Токио, призвал спортсменов не возвращаться без медалей.

"Подумайте, прежде чем туда ехать главными тренерами, советниками, специалистами, стоит ли вам туда ехать вообще. Потому что если вы туристами туда съездите и вернетесь ни с чем, лучше в страну не возвращайтесь", - сказал он. "Это я вам говорю как президент страны, а не руководитель общественной организации. Понимайте меня как хотите", - продолжил Лукашенко, передает БелТА.

В настоящее время в копилке белорусской сборной нет медалей.