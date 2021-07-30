Летнее нашествие клещей продолжается на Дону

Летнее нашествие клещей продолжается в Ростовской области, информирует региональное Управление Роспотребнадзора.

Уточняется, что с начала летнего сезона за медицинской помощью обратилось более 4600 человек, из них почти 1600 человек – дети и подростки младше 14 лет.

"Больше всего пострадавших в Ростове – 823 человека. Второе и третье места у Таганрога и города Шахты — 342 и 249 укушенных, соответственно", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в лечебных учреждениях Ростовской области ощущается острая нехватка врачей – их кадровый дефицит уже достиг 40%.