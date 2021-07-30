К осени Ставрополь украсят новые зоны отдыха

К осени в Ставрополе появятся пять новых зон для семейного отдыха, сообщили в пресс-службе администрации краевой столицы. Уточняется, что это стало возможным благодаря краевой программе, основанной на местных инициативах.

"Так, в сквере на улице Доваторцев, 66/1 уже появились яркие качели для малышей, воркаут-площадки с современными тренажерами, около 20 скамеек в окружении можжевельника и самшита. К слову, эта улица относится к въездной группе в Ставрополь, а сквер расположен на "красной линии", - пишет "Ставропольская правда".

Также ждет завершения обновленная зона у Дома детского творчества на улице Гоголя, 36, а в сквере на пересечении улицы Азовской и переулка Можайского скоро появятся детское и спортивное оборудование.

Кроме того, почти готов и сквер в районе роддома на пересечении улиц Лермонтова и Ломоносова, здесь установлена современная детская площадка. Помимо этого, продолжается реновация урочища "Корыта": специалисты залили чаши бассейнов и обустроили дренаж.