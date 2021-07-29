Губернатор Петербурга рассказал о ситуации с коронавирусом в городе

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что пока рано говорить о завершении третьей волны пандемии коронавируса COVID-19 в городе.

"Я бы не стал говорить, что третья волна завершилась, все хорошо", - сказал он в эфире телеканала "78".

По словам губернатора, есть положительные факторы, но они требуют определенных мер, соблюдения определенных правил, которые установлены Роспотребнадзором.

Беглов также акцентировал внимание на том, что улучшение эпидемиологической ситуации обусловлено достаточно высокими темпами вакцинации. "Благодаря тому, что население стало активно вакцинироваться, есть соответствующие результаты", - цитирует его РИА Новости.

По данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, с начала пандемии в Санкт-Петербурге зарегистрированы 524 895 случаев заражения коронавирусом. Справились с болезнью 499 725 жителей города, умерли - 19 104.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Согласно последним данным, число заразившихся коронавирусом по всему миру превысило 196 млн, из них более 4,1 млн человек скончались.