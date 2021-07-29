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Нападающий сборной Азербайджана по футболу присоединился к португальскому клубу

Нападающий сборной Азербайджана по футболу присоединился к португальскому клубу

Нападающий сборной Азербайджана по футболу Ренат Дадашов в новом сезоне будет выступать за португальскую "Тонделу". Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте английского "Вурверхэмптона", который владеет правами на 22-летнего форварда.

Дадашов перебрался в "Тонделу" на правах аренды из английского "Вурверхэмптона".

"Мне не терпится дебютировать за новый клуб. Я очень доволен этим шагом в своей карьере", - сказал нападающий в интервью пресс-службе своего нового клуба.

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Вестник Кавказа

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