Аким села лишился должности за нетрезвое вождение в Западном Казахстане

Глава села (аким) в Западно-Казахстанской области был уволен и арестован на 15 суток из-за вождения в нетрезвом виде.

Заседание совета по этике, где и было рассмотрено дисциплинарное дело в отношении акима поселка Янайкино района Байтерек, прошло в департаменте по делам государственной службы, передает "Мой ГОРОД".

Сотрудник департамента Даурен Хаиров рассказал, что 11 мая на трассе Уральск - Атырау была остановлена машина, которой управлял аким Янайкино Ауган Альмурзин. Мужчина был в состоянии алкогольного опьянения, что подтвердилось медосвидетельствованием.

"Решением суда Альмурзин признан виновным в совершении правонарушения по ст.608 Административного кодекса "Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного опьянения". Он был арестован на 15 суток, а также лишен права на управление транспортным средством", - пояснил Хаиров.

Несмотря на оправдания чиновника, утверждавшего, что степень его опьянения была невелика, и от него только пахло спиртным, совет по этике вынес решение об освобождении его от занимаемой должности.