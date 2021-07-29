Казахстан закупит еще одну китайскую вакцину от COVID-19

Казахстан планирует закупить еще одну китайскую вакцину от коронавируса, об этом сообщил глава Минздрава РК Алексей Цой.

"Сейчас на подходе новая вакцина китайского производства, которую мы отрабатываем с нашими коллегами, она также будет аккредитована ВОЗ. И для нас очень важно как можно быстрее поставить вакцину в Казахстан", - цитирует его zakon.kz.

О каком именно препарате идет речь, министр не уточнил.

Цой пояснил, что в данный момент процесс находится на этапе заключения контрактов, детали, в том числе и финансовые, будут озвучены после подписания документов.