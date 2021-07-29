В Турции нашли древнюю "столовую"

В древнем городе Зевгма на юго-востоке Турции археологи обнаружили высеченные в скале два помещения, датируемые II или III веком до нашей эры, - сообщает Daily Mail.

Как полагают историки, найденные комнаты использовались как "столовая", а сам дом принадлежал влиятельной семье, которая много веков назад проводила здесь званые обеды. Комнаты украшены сложным мозаичным рисунком, и, как полагает руководитель раскопок, археолог из университета Анкары Куталмыш Геркай, это свидетельствует о том, что "владельцы здания были интеллектуалами и эстетами", передает РИА Новости.

Древний город был основан греками в 300 годах до н.э. недалеко от Таврских гор и реки Евфрат и изначально назывался Селевкией, его население составляло около 80 тыс жителей, однако примерно в 64 году до н.э. он был завоеван римлянами и переименован ими в Зевгму.

Пока работы в камерах приостановлены - команда Геркая укрепляет опасные трещины на потолках, однако археологи надеются завершить раскопки в конце этого года, чтобы посетители смогли посмотреть на руины.