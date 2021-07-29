Аслан Бжания и Дмитрий Козак договорились о помощи Абхазии после наводнения

В Москве состоялась встреча президента Абхазии Аслана Бжании с замглавой администрации президента России Дмитрием Козаком.

На встрече были подняты вопросы двустороннего сотрудничества, вопросы реализации Инвестпрограммы, а также оказания помощи Абхазии в борьбе с коронавирусом и в устранении последствий непогоды, случившейся в республике на прошлой неделе, пишет Sputnik Абхазия.

Бжания в Москве также провел встречу с начальником Управления президента России по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами Игорем Масловым, на которой обсуждались вопросы социально-экономического развития республики.

Рабочий визит президента Абхазии в Москву еще не завершен, запланирован ряд других встреч, говорится в сообщении пресс-службы главы государства.