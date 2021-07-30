В Восточной Европе процветают теории заговоров против вакцинации 

Европейский Союз выполнил план вакцинации против COVID-19 на 70%. Но рост теорий заговора против вакцин привел к тому, что уровень вакцинации во всех европейских странах с формирующимся рынком остается ниже среднего по ЕС, пишет Emerging Europe. В мае вице-президент Европейской комиссии Вера Йоурова объявила об амбициозном плане ЕС по борьбе с распространением дезинформации в интернете, призвав социальные сети прилагать больше усилий с помощью инструментов проверки фактов и изменений в алгоритмах.

Планировалось, что новый кодекс социальных сетей будет исключительно добровольным, но станет соответствовать планируемому закону о цифровых услугах, в соответствии с которым социальные сети могут быть оштрафованы на сумму до шести процентов их годового дохода, если они не будут ничего предпринимать в отношении вредоносного контента. Довольно жесткая позиция, в значительной степени спровоцированная острой необходимостью противодействовать быстрому росту числа теорий заговоров против вакцинации во многих социальных сетях. ”Мы наблюдаем масштабную кампанию против вакцинации, которая действительно может помешать нашим усилиям по вакцинации людей и избавлению от Covid”, - сказала Йоурова.

У Марии Чайинской, исследователя социальной психологии Папского католического университета Чили, есть свое объяснение происходящему: ”Люди, которые сталкиваются с большим количеством вводящей в заблуждение ложной информации о вирусе, особенно в социальных сетях, и обсуждают новости в основном в своих закрытых системах, с большей вероятностью поддержат теории заговора, поскольку это уже не просто реакция на тревожную ситуацию, а нормальное групповое поведение”.

Мышление антипрививочника

”На Украине в средствах массовой информации по-прежнему циркулирует много ложных нарративов, которые снижают готовность людей соблюдать рекомендации общественного здравоохранения, например, в отношении ношения масок, поддержания социального дистанцирования и так далее. Люди с меньшей вероятностью станут рекомендовать вакцинацию в кругу своего общения”, - говорит Чайинская. В начале пандемии эксперт вместе с коллегами провела исследование относительно теорий заговора и недоверия к науке на Украине, в Германии и Турции.

В исследование была включена выборка из 390 украинцев, которые решительно поддерживают две разные группы теорий заговора. Полученные данные также свидетельствуют о высокой вероятности рискованного социального поведения среди заговорщиков. ”Первая большая группа включала теории о неестественном происхождении вируса, так называемые ”представления о биологическом оружии”. Например, что ”коронавирус имеет неестественное происхождение и был искусственно создан в лаборатории”, что ”коронавирус появился в результате эксперимента, который вышел из-под контроля”, и что ”коронавирус был создан с целью геноцида””, - поясняет Чайинская. Эта группа убеждений, связанных с Covid-19, основывается на идее, что человек или организация создали вирус для получения прибыли.

”Люди верят, что ”коронавирус был создан Китаем для разрушения экономики Запада”, что ”коронавирус - миф, намеренно распространяемый с целью влияния на общества”, что ”коронавирус был создан для разрушения экономики Китая”, что ”коронавирус был создан Биллом Гейтсом с целью продажи большего количества вакцин”, - добавляет она.

Профессор Нортумбрийского университета Дэниел Джолли, который занимается изучением психологии теорий заговора, рассказал Emerging Europe, что, хотя рост скептицизма в отношении вакцин в регионе, несомненно, представляет опасность для здоровья населения, он не уникален и не необычен: ”Теории заговора процветают во времена общественного кризиса, будь то стремительные политические изменения или вспышка вируса. Такие события порождают чувство тревоги и угрозы. Теория заговора, указывающая пальцем на могущественную скрытую группу, предлагает простое решение сложной проблемы. Может появиться теория о том, что с вакцинами что-то происходит, например, их не выделяют в нужном объеме, с целью получения прибыли”.

По оценкам Всемирной организации здравоохранения, 11 из 100 жителей Украины привились от Covid-19.

Нарциссизм

В Польше показатели охвата вакцинацией значительно выше: 58,5% граждан сделали хотя бы одну прививку. Однако и здесь количество сторонников теорий заговоров против вакцинации тоже растет. На этой неделе местные СМИ сообщили о нападении на пункт вакцинации в городе Гродзиск-Мазовецки, совершенном гражданами, который поверили в теорию заговора. Глава Польской палаты врачей и стоматологов Анджей Матыя проинформировал общественность о случаях, когда врачи и больницы подвергались нападениям со стороны противников вакцинации.

Исследователь психологии из Кентского университета Александра Цихоцкая утверждает, что отношение к вакцинам в Польше вызвано не столько страхом, сколько симптомом националистических настроений, распространенных по всей стране: ”Согласно нашему исследованию, одним из факторов, тесно связанных с убеждениями о заговорах, в том числе касающихся вакцин, является так называемый коллективный нарциссизм - убеждение в исключительности нации и ее праве на особое отношение со стороны других. Коллективные нарциссы убеждены, что другие недостаточно ценят их нацию и даже целенаправленно стремятся подорвать ее, например, сговорившись против”.

С момента начала пандемии Covid-19 Цихоцкая вместе с коллегами из Варшавы Александрой Цислак и Адрианом Домиником Войчиком, а также Тачиано Л. Милфонтом из новозеландского Университета Уаикато провели серию исследований польского общества. Они обнаружили, что коллективный нарциссизм связан с верой в теории заговора, согласно которым крупные фармацевтические компании вместе с исследователями и учеными вступают в сговор, чтобы скрыть негативные эффекты вакцин. Кроме того, убеждения в заговоре объясняли связь между коллективным нарциссизмом и нерешительностью в отношении вакцинации.

”В контексте движений против вакцинации те, кто придерживается нарциссического взгляда на нацию, хотят продемонстрировать свое сопротивление группам с высоким статусом, в частности, учеными и фармацевтическим корпорациям. Это может быть способом поддержания имиджа сильной, независимой нации, которая не легковерна и не позволяет другим диктовать, что ей делать”, - считают исследователи.

До Covid-19…

”Теории заговора против вакцинации снова стали популярными после известного случая с опровергнутой статьей Эндрю Уэйкфилда, который связывал вакцину против кори, паротита и краснухи с аутизмом, основываясь на сфальсифицированных исследованиях”, - говорит профессор социальной психологии из Кентского университета Карен Дуглас. Она ссылается на статью 1998 года, вызвавшую волну протестующих против прививок на Западе, которая распространилась и на другие регионы мира, включая Украину.

Согласно опубликованному в 2019 году британским фондом Wellcome Trust, опросу 140 тыс. человек из 140 стран, около 50% украинцев не верит, что плановая вакцинация работает. В 2016 году органы здравоохранения Украины сообщили, что только половина младенцев и детей в стране прошли плановую вакцинацию от таких болезней, как корь, эпидемический паротит, полиомиелит, столбняк и коклюш. В период с 2017 по 2019 год в результате вспышки кори в стране заразилось 115 тыс. человек и погиб 41 человек, в том числе 25 детей. До этого, в 2015 году, двое детей были парализованы из-за полиомиелита, первой в Европе вспышки болезни с 2010 года.

… и сейчас

27 июля ЕС объявил, что его цель - сделать 70% взрослого населения хотя бы одну прививку, была достигнута. Между тем, большинство развивающихся европейских стран отстают от своих западных соседей. По данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, по состоянию на 29 июля Венгрия ближе всех остальных к достижению 70-процентной цели ЕС: 66,4% населения привились по крайней мере одной дозой. В Болгарии один из самых низких показателей вакцинации в Европейском союзе: только 18,8% сделали одну прививку. А на Украине самый низкий уровень вакцинации среди 23 стран региона Европы с формирующимся рынком - 7,66%, согласно отчету исследовательского центра Our World in Data.

По данным Всемирной организации здравоохранения, для формирования коллективного иммунитета необходимо не менее 97-процентной вакцинации, но с учетом роста числа антипрививочников даже в странах-лидерах вакцинации, перспектива окончательной победы над Covid-19 в регионе кажется туманной.