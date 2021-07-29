Минмолодежи Дагестана вакцинировалось от коронавируса

Работники Министерства по делам молодежи Дагестана привились против новой коронавирусной инфекции. Вакцинацию также прошли сотрудники Агентства по охране культурного наследия региона, сообщает пресс-служба ведомства.

Вакцинация от COVID-19 велась препаратами "Спутник V" и "ЭпиВакКорона".

"В Министерстве по делам молодежи РД 100%-е вакцинирование. Очень приятно то, что нашему министерству доверяют и другие ведомства. Сегодня на получение прививки к нам приехали сотрудники органов исполнительной власти, а также их родственники. Кроме того, вакцинацию у нас прошли изъявившие желание жители региона", – сообщил статс-секретарь-замглавы ведомства Сиражуддин Галимов.

В министерстве добавили, что второй этап вакцинации пройдет 18 августа.