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Минмолодежи Дагестана вакцинировалось от коронавируса

Минмолодежи Дагестана вакцинировалось от коронавируса

Работники Министерства по делам молодежи Дагестана привились против новой коронавирусной инфекции. Вакцинацию также прошли сотрудники Агентства по охране культурного наследия региона, сообщает пресс-служба ведомства.

Вакцинация от COVID-19 велась препаратами "Спутник V" и "ЭпиВакКорона".

"В Министерстве по делам молодежи РД 100%-е вакцинирование. Очень приятно то, что нашему министерству доверяют и другие ведомства. Сегодня на получение прививки к нам приехали сотрудники органов исполнительной власти, а также их родственники. Кроме того, вакцинацию у нас прошли изъявившие желание жители региона", – сообщил статс-секретарь-замглавы ведомства Сиражуддин Галимов.

В министерстве добавили, что второй этап вакцинации пройдет 18 августа.

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Вестник Кавказа

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