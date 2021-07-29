Пожар в турецком Бодруме потушен, туристы вернулись в отели

Мэр Бодрума Ахмет Арас вечером в четверг сообщил о ликвидации лесного пожара в районе курорта.

"Никто в Бодруме не пострадал, при эвакуации мы всех вывезли по морю. После того, как пожар в Гюверджинлике был потушен, туристы начали возвращаться в отели. <…>В Бодруме пожаров сейчас нет, все потушено, с отелями сейчас никаких проблем нет. Но большие площади нашего чудесного леса выгорели", - рассказал Арас, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что около 100 российских туристов были эвакуированы из местного отеля из-за природного пожара.

По словам мэра Бодрума, в районе Мармариса пожар все еще не удалось потушить.