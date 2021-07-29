Волонтеры займутся обустройством экотроп в Северной Осетии

Волонтеры из Владивостока, Воронежа, Иркутска, Красноярска, Калининграда, Нижнего Новгорода и Хакасии благоустроят в горах Северной Осетии экологические тропы, сообщил директор национального парка "Алания" Марат Гатциев.

По его словам, планируется, что работы будут завершены до 30 июля. "Волонтеры из разных уголков страны – Иркутска, Красноярска, Хакасии, Калининграда, Нижнего Новгорода, Владивостока и Воронежа – помогают в благоустройстве экологических троп на территории национального парка. Они пробудут в республике до 30 июля", - приводит слова собеседника ТАСС.

Уточняется, что параллельно с работой волонтеры смогут познакомиться с достопримечательностями парка, посетить специальную эколого-просветительскую программу и поучаствовать в мастер-классах по приготовлению осетинских пирогов.