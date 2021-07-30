Турция, Саудовская Аравия и Египет чертят "треугольник стабильности"

В новейшей истории на Ближнем Востоке никогда не было абсолютной стабильности. Более 80 вооруженных конфликтов произошло между 1918 годом, после Первой мировой войны, и 2011 годом, когда началась ”арабская весна”.

Международный новостной канал Турецкой телерадиовещательной корпорации TRT World отмечает, что после иракского вторжения в Кувейт и его освобождения международной коалицией во главе с США и начала мирного процесса на Ближнем Востоке в регионе установилась своего рода относительная стабильность, чему способствовала тесная координация между Египтом, Саудовской Аравией и Сирией. Сотрудничество между этими тремя государствами не воспрепятствовало возникновению острых конфликтов в регионе, хотя и сдержало их, позволив сохранить дипломатические связи и каналы открытыми. В тот период Турция была занята своей внутренней политикой и больше концентрировалась на экономических и политических реформах, необходимых для вступления в Европейский союз. Теперь, когда Сирия вышла из игры, возникла необходимость в новом треугольнике стабильности.

Треугольник Турция - Саудовская Аравия - Египет может иметь большее влияние в регионе, поскольку у этих стран есть общие интересы, основанные на обеспечении стабильности, как теоретически, так и практически. Кроме того, такой треугольник вряд ли будет оспариваться региональными державами по сравнению с другими сценариями. Ни Израиль, ни Иран не будут горячо приветствовать такое сотрудничество, но о оба государства не будут воспринимать его как враждебное, поскольку у Турции хорошие отношения как с Ираном, так и с Израилем. Иранцы будут приветствовать влияние Турции на Египет и Саудовскую Аравию, которое ослабит напряженность между ними, в то время как Израиль будет рассматривать этот треугольник как механизм сдерживания гегемонистских усилий Ирана в регионе. Проблемы безопасности Израиля могут быть решены в кратчайшие сроки, в то время как жизненно важные интересы Ирана будут удовлетворены, но агрессия при этом не допущена.

Турция уже предприняла шаги в направлении Египта и Саудовской Аравии, и обе страны приветствовали сближение. Высокопоставленная турецкая делегация посетила Египет с целью нормализации дипломатических отношений и улучшения двусторонних связей. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу побывал в Саудовской Аравии, чтобы укрепить сотрудничество двух государств после относительно длительной напряженности между ними.

Естественно, на пути к созданию такого треугольника возникает несколько проблем: отсутствие у трех стран воли к дальнейшему сотрудничеству, подпитываемое недавней историей недоверия между ними, а также возможные ответные действия и усилия со стороны других региональных держав, которым подобное сближение будет угрожать. Для успеха треугольника главное, чтобы стороны не позволяли незначительным внутренним политическим расчетам помешать движущей силе, которую их сотрудничество может сделать еще более мощной.