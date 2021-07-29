Аэропорт эвакуировали в Тбилиси

Тбилисский аэропорт пришлось эвакуировать сегодня из-за подозрительного предмета, об этом сообщает МВД Грузии.

На территории воздушной гавани была найдена бесхозная сумка. Согласно требованиям безопасности, правоохранители эвакуировали находящихся в аэропорту людей, передает Sputnik Грузия.

На место ЧП прибыли саперы. В результате проверки подозрительных предметов не было обнаружено, и аэропорт вернулся к работе в штатном режиме.