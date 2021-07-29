Аэропорт эвакуировали в Тбилиси
Тбилисский аэропорт пришлось эвакуировать сегодня из-за подозрительного предмета, об этом сообщает МВД Грузии.
На территории воздушной гавани была найдена бесхозная сумка. Согласно требованиям безопасности, правоохранители эвакуировали находящихся в аэропорту людей, передает Sputnik Грузия.
На место ЧП прибыли саперы. В результате проверки подозрительных предметов не было обнаружено, и аэропорт вернулся к работе в штатном режиме.
Вестник Кавказа
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