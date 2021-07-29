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Дон углубят между Азовом и Аксаем

Дон углубят между Азовом и Аксаем

Участок реки Дон между городами Аксай и Азов будет углублен, сообщает портал PortNews со ссылкой на слова главы Азовского бассейнового филиала ФГУП "Росморпорт" Андрея Вахрушева. 

Отмечается, что работы по углублению будут вестись с 2023 по 2033 годы.

После работ глубина составит четыре метра. В настоящее время работы по углублению дна ведутся на Таганрогском подходном канале и в морской части Азово-Донского морского канала.

Стоит добавить, что компания не договорилась с Росрыболовством о месте складирования вынимаемого грунта.

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Вестник Кавказа

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