В CША заявили о готовности вернуться на переговоры по ядерной сделке с Ираном

В Белом доме в четверг сообщили, что Вашингтон готов вернуться на переговоры в Вене по иранской ядерной программе после того, как в Иране завершится транзит президентской власти.

"Мы вновь продемонстрировали, что готовы продвигаться дальше по вопросу взаимного [с Ираном] возвращения к выполнению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, когда Иран завершит переходный процесс после президентских выборов", - сказала на брифинге заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, пишет ТАСС.

По ее словам, США заинтересованы в этом соглашении, но время действия предложения ограничено. "Мы готовы вернуться в Вену для продолжения переговоров. Мы по-прежнему заинтересованы в том, чтобы добиться возврата к взаимному соблюдению соглашения. Как ясно заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, это предложение не будет оставаться на столе все время", - подчеркнула представитель Белого дома.