Сменился сопредседатель Минской группы ОБСЕ от России

Сопредседателем Минской группы ОБСЕ от Российской Федерации вместо Игоря Попова стал Игорь Ховаев.

Это следует из опубликованного сегодня на сайте МГ ОБСЕ заявления сопредседателей по поводу ситуации на армяно-азербайджанской границе: оно дано от имени Стефана Висконти (Франция), Эндрю Шефера (США) и Игоря Ховаева (Россия).

Официальных комментариев на эту тему от Москвы пока нет.

Напомним, Игорь Попов занимал должность сопредседателя МГ ОБСЕ от России с 2010 года.

По данным открытых источников, 2 марта 2015 Игорь Ховаев был назначен послом РФ в Республике Филиппины и по совместительству в Республике Палау и Федеративных Штатах Микронезии, а с 5 мая того же года - послом РФ в Республике Маршалловы Острова по совместительству. От всех этих должностей он был освобожден 21 сентября прошлого года.