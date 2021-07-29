Греция в огне: 48 лесных пожаров вспыхнуло за сутки

В Греции за последние сутки произошли по меньшей мере 48 природных пожаров, сообщает Афинское Македонское агентство новостей.

В пожарной службе Греции сообщили, что в тушении 48 лесных пожаров задействованы 812 пожарных на 332 автомобилях, 16 групп пеших пожарных, волонтеры, восемь пожарных самолетов и шесть вертолетов. Также в тушении задействован российский самолет-амфибия Бе-200ЧС.

Самый крупный пожар был выявлен в области Ахея в среду вечером, в настоящее время он пошел на убыль, очаги возгорания ликвидированы.

Пожары связаны с сухой и жаркой погодой, еще неделю в Греции будет стоять 40-44-градусная жара.

Аналогичная погода привела к пожарам на юге Турции, там начата эвакуация туристов из отелей.