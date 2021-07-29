Правоохранители до смерти забили задержанного в Сурхадарьинской области

В Генпрокуратуре Узбекистана прокомментировали распространившееся в соцсетях сообщении о "зверском избиении" жителя Денауского района Сурхадарьинской области правохранителями, в результате которого мужчина умер.

Пресс-секретарь надзорного ведомства Хает Шамсутдинов сообщил, что 10 июля житель махалли "Октом" района Юнус Хушматов сообщил в РОВД, что его брат Хасан Хушматов, будучи пьяным, устроил ссору у себя дома.

Отреагировав на сигнал, инспектор профилактики УКД ОВД района C. Пардаев и два его помощника Х. Шералиев и Т. Фармонов приехали в квартиру дебошира и на машине отвезли его в районный ОВД.

При этом по дороге помощники инспектора избивали и наносили мужчине телесные повреждения, от которых он умер на следующий день в больнице, передает Газета.uz. Открыто уголовное дело по ст.104 (умышленное тяжкое телесное повреждение) и ст.206 (превышение власти или должностных полномочий). Помощники инспектора заключены под стражу. Следствие ведет областная прокуратура.

Комитет Сената по вопросам обороны и безопасности распространил комментарий в связи с ЧП, в котором заявил о недопустимости любых нарушений закона в Узбекистане.