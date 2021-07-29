Собянин: в Москве заболеваемость коронавирусом уменьшилась с пике втрое

Мэр Москвы Сергей Собянин в четверг рассказал о том, как изменилась в последнее время ситуация с коронавирусом в городе.

"Действительно, ситуация быстро улучшается. Количество заболеваний от пика уменьшилось в три раза, что позволило в два раза уменьшить количество коек, которые работали на ковид, то есть с 23,5 тыс до 12 тыс", - сообщил мэр в интервью телеканалу "Россия-1".

Собянин подчеркнул, что соблюдать осторожность и продолжать вакцинацию по-прежнему необходимо. Особенно это важно для "пожилых граждан, все равно ковид никуда не денется, и опасность существует".

"Тем не менее можно сказать, что пиковый уровень заболеваний мы прошли", - заявил мэр Москвы.

В столице полностью вакцинированы 2,2 млн человек, первым компонентом - более 4 млн. Инфицированы с начала пандемии почти 1,5 млн москвичей.