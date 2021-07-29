Штраф для "парковочных зайцев" вырастет втрое на Кубани

В Краснодарском крае с 3 августа штраф за неоплату парковки увеличится с тысячи рублей до трех тысяч рублей. Об этом напоминает Департамент транспорта Краснодара на своей странице в Instagram.

В ведомстве обратили внимание, что изменение в ст. 3.10 Закона Краснодарского края "Об административных правонарушениях", согласно которому размер штрафа и увеличивается, действует на территории всего региона.

Напомним, решение было принято в середине июля: тогда в мэрии Сочи пожаловались, что автовладельцы хаотично паркуют машины, не обращая внимания на запрещающие знаки, так что штрафа размером в тысячу недостаточно для наведения порядка.