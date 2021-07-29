Гражданская авиация возвращается в Карабахский регион Азербайджана 

На этой неделе самолет национального авиаперевозчика ”Азербайджанские авиалинии” (AZAL) получил первые радиопозывные, переданные в небе над Карабахским регионом страны после почти 30-летнего перерыва.

Как сообщает Сaspian News со ссылкой на AZAL, самолеты, пролетающие над освобожденными территориями Азербайджана, теперь могут принимать позывные, передаваемые наземной навигационной системой VOR/DME. Передовые технологии были внедрены в международном аэропорту Физули, одном из трех новых аэропортов, которые будут функционировать в Карабахском регионе. Европейская организация по безопасности аэронавигации, Евроконтроль, зарегистрировала и одобрила радиосигналы, передаваемые над данными территориями.

Реконструкция и модернизация инфраструктуры гражданской авиации в Карабахском регионе проходит в рамках государственных программ. Радиотехническое оборудование для аэронавигации, радиолокационный комплекс и инструментальная система посадки устанавливаются в международном аэропорту Физули в соответствии со стандартами и требованиями Международной организации гражданской авиации (ICAO). На аэродроме уже работают системы авиационного и метеорологического обеспечения.

Карабахский регион Азербайджана был оккупирован Арменией во время Первой карабахской войны в начале 1990-х годов. После распада Советского Союза в 1991 году Армения начала военную кампанию против Азербайджана, которая продолжалась до тех пор, пока в 1994 году не было достигнуто соглашение о прекращении огня. В результате войны Армения оккупировала 20% международно признанных территорий Азербайджана. В результате жестокой политики этнических чисток, проводимой Арменией, было убито более 30 тыс. этнических азербайджанцев и миллион был изгнан из своих домов.

Власти Армении неоднократно пытались использовать воздушное пространство Карабахского региона и азербайджанский аэропорт Ходжалы для своих гражданских и военных самолетов. Однако эти незаконные попытки вызвали резкую реакцию Азербайджана, в том числе на международных площадках.

Азербайджан восстановил доступ к воздушному пространству над Карабахским регионом после освобождения территории от армянской оккупации в прошлом году. В результате 44-дневной войны азербайджанская армия освободила более 300 населенных пунктов, в том числе пять крупных городов, от почти 30-летней армянской оккупации. Война закончилась трехсторонним заявлением о прекращении огня, подписанным 9 ноября Арменией, Азербайджаном и Россией. Армения вернула под контроль Азербайджана еще три района в рамках своих обязательств по соглашению.

Правительство Азербайджана развернуло проекты строительства трех новых аэропортов в освобожденном регионе. 5 сентября 2021 года в Физулинском районе будет введен в эксплуатацию и выполнит свой первый рейс аэропорт с взлетно-посадочной полосой протяженностью 3 км. Еще два аэропорта будут расположены в Зангеланском и Кельбаджарском районах.

Небо над Карабахским регионом во всем мире признано частью воздушного пространства Азербайджана. ICAO подтверждает, что коды расположенных там аэропортов принадлежат Азербайджану. Аэропорт Ходжалы (Ханкенди), расположенный на территориях, которые сейчас контролируются российской миротворческой миссией, не имеет международного статуса. ICAO признает его азербайджанским, заявляя, что любые рейсы, выполняемые оттуда, должны быть подтверждены Баку.