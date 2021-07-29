Картина осетинского режиссера "Разжимая кулаки" выйдет в прокат осенью

Нынешней осенью на большие экраны выйдет фильм - победитель секции "Особый взгляд" международного Каннского кинофестиваля Киры Коваленко.

"Уже этой осенью российский зритель увидит на больших экранах картину североосетинского режиссера Киры Коваленко "Разжимая кулаки", победившую во второй по важности секции кинофестиваля "Особый взгляд", ее продюсером выступил Александр Роднянский", - говорится в сообщении пресс-службы кинокомпании "Пионер", передает "Это Кавказ".

Сюжет ленты "Разжимая кулаки" разворачивается в небольшом шахтерском городке в Северной Осетии. В центре сюжета оказывается семья, глава которой Заур строго воспитывает своих детей, не зная границ между отцовской заботой и гиперопекой.

Кира Коваленко – уроженка Нальчика. В 2015 году закончила режиссерскую мастерскую Александра Сокурова в Кабардино-Балкарском государственном университете имени Х. М. Бербекова. "Разжимая кулаки" - ее вторая режиссерская работа, а ее дебютом стал фильм "Софичка" по одноименной повести Фазиля Искандера, который в 2016 году был показан на международном кинофестивале в Таллинне.