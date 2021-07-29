Армению тряхнуло на 3,6

Землетрясение магнитудой 3,6 произошло в Гегаркуникской области, заявили в пресс-службе МЧС Армении.

Подземные толчки были зарегистрированы около 21:10, эпицентр располагался в 3 км к северо-востоку от села Шоржа, очаг находился на глубине 10 км.

Землетрясение силой 3-4 балла почувствовали жители городов Севан, Гавар, Чамбарак, а также селе Шохакат. Более слабые толчки, силой 2 балла, ощутили в Абовяне Котайкской области и в селе Айгедзор Тавушской области, передает Sputnik Армения.