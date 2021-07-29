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В Израиле решили прививать бустерной дозой Pfizer людей старше 60 лет

В Израиле решили прививать бустерной дозой Pfizer людей старше 60 лет

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет в четверг сообщил о старте национальной кампании по вакцинации от коронавируса третье дозой препарата Pfizer людей старше 60 лет.

"Экспертная комиссия Министерства здравоохранения Израиля официально утвердила рекомендацию делать третий укол-бустер вакцины от ковида гражданам Израиля старше 60 лет. Мы начинаем национальную кампанию по вакцинации третьей дозой", - сказал премьер  заявил в ходе телевизионного обращения.

Беннет отметил, что в стране бустерную дозу вакцины уже получили 2 тыс человек с иммунодефицитом, вакцинация прошла «без серьезных последствий". Он также пообещал, что по мере продвижения кампании, Израиль будет делиться информацией с мировым сообществом.

Ранее ВОЗ сообщила, что не рекомендует бустерную вакцинацию из-за недостатка научных данных.

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Вестник Кавказа

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