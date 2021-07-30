Армения проводит политику экологического террора на азербайджанской реке Охчучай

Армянская оккупация азербайджанских земель повлияла и на окружающую среду. Загрязнение окружающей среды, истощение ресурсов пресной воды и глобальное потепление, вызванные безжалостным отношением человека к природе, представляют большую угрозу, чем войны, пишет руководитель бакинского Центра анализа международных отношений Джавид Велиев в статье для турецкой "Сабах".

На протяжении десятилетий оккупации водоемы, леса и другие природные ресурсы на оккупированных азербайджанских землях использовались не только незаконно, но и варварски, что нанесло серьезный ущерб окружающей среде и людям. Установлено, что на оккупированных территориях вырублено более 100 тысяч деревьев. Деревья вырубались даже во время отступления армянских оккупантов из Лачинского и Кельбаджарского районов Азербайджана. В период оккупации армяне перекрывали реки и создавали препятствия для стока воды в сторону Азербайджана. Более того, во время 44-дневной войны оккупанты пытались вопреки нормам международного права спровоцировать гуманитарную и экологическую катастрофу в регионе, подвергнув обстрелу Мингячевирскую ГЭС, нефтяные и газовые трубопроводы Азербайджана.

Что происходит

Одной из важнейших экологических проблем региона стало загрязнение Арменией трансграничной реки Охчучай. Охчучай протяженностью 84 км берет начало на склонах Зангезурского хребта и протекает через восточный Зангезур, освобожденный от оккупации во время 44-дневной войны. На берегу Охчучая расположены два армянских комбината горнодобывающей промышленности. Один из них - Зангезурский медно-молибденовый комбинат, расположенный на юго-востоке Армении. Второй - Капанский горно-обогатительный комбинат, расположенный ниже по течению реки Охчучай, в 1,5 км к востоку от города Капан на юго-востоке Армении. За последнее десятилетие из-за утечки тяжелых металлов с армянских заводов река Охчучай превратилась в источник загрязнения.

После освобождения восточного Зангезура Министерство экологии Азербайджана провело анализ вод реки и обнаружило, что уровень загрязнения реки Охчучай выше, чем у других приграничных рек. Содержание никеля превышено в семь раз, железа – в четыре раза, а медно-молибденового состава – в два раза. Экономический и социальный совет ООН (ЭКОСОС) в 2007 году охарактеризовал экологическое и химическое состояние системы реки Охчучай как "непригодное для водной флоры и фауны", заявив, что "основной причиной этого служит деятельность промышленных предприятий".

Это подтверждают и данные Министерства экологии Армении. Согласно имеющимся данным, Охчучай считается одной из самых загрязненных рек Армении и относится к пятому классу загрязнения - наивысшему уровню загрязнения. Исследования армянских экспертов (А. В. Габриелян, Г. А. Шахназарян и С. Х. Минасян, 2018) показали, что основными причинами загрязнения реки были недостаточный контроль и планирование, неправильная эксплуатация и нерациональное управление отходами.

Все вышеперечисленные результаты исследований были подтверждены в период управления немецкой компанией. Большая часть акций Зангезурского медно-молибденового комбината (60%) до 2019 года принадлежала немецкой компании CRONIMET Mining AG. Управляющий партнер CRONIMET, 83-летний Гюнтер Пиларски, имеет тесные связи с Арменией и был почетным консулом Армении в немецкой земле Баден-Вюртемберг с 2006 года. Имя Пиларски также фигурирует в списке подкупленных Арменией лоббистов в Германии. По данным The USA Tribune, до осени 2020 года Германия была одной из основных стран, где армянские лоббистские организации занимались привлечением коррумпированных законодателей.

Биологическая угроза

Загрязнение воды изменило экосистему реки; много рыбы разных видов погибло, а некоторые виды совсем исчезли. Металлы, сбрасываемые в Охчучай, загрязняют и близлежащие реки. Охчучай впадает непосредственно в Араз, вторую по величине реку на Южном Кавказе, поэтому на нее напрямую влияет загрязнение реки Охчучай. По мнению иранских экспертов, несмотря на то, что Армения приняла на себя ответственность и обязалась отремонтировать и переоборудовать объекты для полной очистки рек, никаких действий пока предпринято не было. В связи с этим грубым нарушением международных протоколов и конвенций необходимо оказать больше давления на Армению в связи с загрязнением рек Охчучай и Араз.

Река Араз - правый приток Куры, вместе они образуют важнейшие водную артерию Южного Кавказа, впадающую в Каспийское море. Эти две реки влияют на качество воды Каспия, поэтому их чистота беспокоит все прикаспийские государства. Согласно Каспийской конвенции, прибрежные государства обязаны защищать окружающую среду и биологические ресурсы Каспийского моря. Охчучай является важным хозяйственным и ирригационным ресурсом Восточно-Зангезурского экономического района Азербайджана. Это важный источник воды для развития этого региона после его освобождения.

Правовые аспекты

Республика Армения подписала Протокол по проблемам воды и здоровья, являющийся частью Конвенции ЕЭК ООН по охране и использованию трансграничных водотоков и международных озер 1992 года, 17 июня 1999 года. С момента подписания протокола Армения дважды инициировала процесс ратификации протокола. Однако Министерство иностранных дел сделало некоторые оговорки в отношении процесса ратификации, принимая во внимание принцип "загрязнитель платит" и ссылку на конвенцию в статье 13.2 протокола.

Министерство предложило пересмотреть ратификацию протокола, заявив, что: а) принцип "загрязнитель платит" применяется только внутри страны и не может служить основанием для требования компенсации странами, расположенными ниже по течению, в случае трансграничного воздействия; б) ссылка на конвенцию, упомянутая в статье 13, применяется только к тем странам, которые одновременно являются участниками водной конвенции ЕЭК ООН.

Еще один важный аспект заявления состоит в том, что страны несут ответственность за обеспечение того, чтобы деятельность в рамках их юрисдикции или контроля не наносила ущерба окружающей среде других государств или территорий за пределами национальной юрисдикции. Но Армения сознательно избегает подписания конвенции, тем самым не принимая на себя ответственность.

Горнодобывающая деятельность в Армении наносит серьезный ущерб водной экосистеме региона. В связи с вовлечением немецкой компании в Азербайджане ожидали реакции правительства Германии, но официальной реакции Берлина на загрязнение окружающей среды в регионе не последовало. В 2019 году власти Армении возбудили уголовное дело в отношении компании, разрабатывающей Каджаранский рудник. Это расследование имело только политическую цель, и в отчете Civilnet от 2019 года отмечалось, что совладельцем Зангезурского медно-молибденового комбината был Микаел Минасян, бывший посол Армении в Ватикане и зять экс-президента Армении Сержа Саргсяна. Целью расследования было изъятие у Минасяна доли компании. Но пока компания продолжает загрязнять реку Охчучай, поэтому необходима решительная реакция международного сообщества для защиты экосистемы и биологических ресурсов региона.