Ученые выяснили, какие продукты нужно есть, чтобы сохранить ясность ума

Риску деменции в гораздо меньшей степени подвержены люди, в ежедневном рационе которых содержатся продукты, богатые флавоноидами, установили ученые, пишет журнал Американской академии неврологии.

В исследовании, продлившемся 20 лет, приняли участие почти 50 тыс женщин и около 30 тыс мужчин в возрасте 48-50 лет. Эти люди годами заполняли анкеты о том, чем они питаются и регулярно оценивали свои когнитивные способности. Выяснилось, что риск снижения когнитивных способностей был ниже на 20% у тех людей, кто регулярно употреблял продукты с высоким содержанием флавоноидов.

"Участники нашего исследовании, которые добились наилучших результатов, съедали в среднем не менее половины порции в день таких продуктов, как апельсины, перец, сельдерей, грейпфруты, яблоки и груши", – отметил ведущий автор исследования и доктор медицинских наук Уолтер Уиллетт.

Флавоноиды - мощные антиоксиданты, больше всего их содержится в овощах и фруктах желтого или оранжевого цветов. Употребление этих продуктов снижает риск деградации мыслительных функций на 38%.

Порция клубники содержит 180 мг флавоноидов, порция яблока - 113 мг, 100 г сладкого перца - 5 мг.

Также сохранить ясность ума помогают, благодаря антоцианам, черника, вишня, ежевика.