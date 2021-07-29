"Сочи" вышел в следующий раунд Лиги Конференций

В четверг, 22 июля, проходят ответные матчи 2-го квалификационного раунда Лиги Конференций УЕФА.

В Баку "Кешля" принимала "Сочи", итог встречи - 2:4.

Голами в составе "Сочи" отметились Марко Дуганджич (два мяча), Никита Бурмистров (38-я) и Данила Прохин (70-я). У "Кешли" отличились Фелипе Силва (35-я) и Рахман Гаджиев (52-я).

В первом матче победу со счетом 3:0 одержала сочинская команда. Таким образом, по сумме двух встреч в следующий раунд вышел "Сочи".