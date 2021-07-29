В трех городах Грузии начинается вакцинация иностранцев и лиц без гражданства

Сделать прививку от коронавируса в Грузии теперь смогут иностранцы и лица без гражданства.

Иностранные граждане могут вакцинироваться от коронавируса в Центральной университетской клинике в Тбилиси, Республиканской больнице Батуми и в клиническо-реабилитационном центре для инвалидов и пожилых в Кутаиси, сообщили в Минздраве Грузии.

Прививка от COVID-19 в этих клиниках доступна иностранцам, участвующим в программе "Работай из Грузии" и членам их семей; иностранцам, которые могут подтвердить легальность своего нахождения в Грузии, при условии въезда в страну минимум три месяца назад; иностранным гражданам, находящимся в Грузии для обучения, если они не смогли выехать на родину; сотрудникам дипломатических представительств, консульств или международных организаций либо организаций, приравненных к ним, и их семьям; лицам без документов, отбывающим наказание; нерезидентам-членам семей граждан Грузии; работникам наблюдательных миссий и миссий международных доноров.

В пункте вакцинации иностранцы и лица без гражданства должны будут предъявить документ, подтверждающий принадлежность к определенной категории. После прививки эти лица будут зарегистрированы в системе.